自俄軍黑海艦隊旗艦、光榮級飛彈巡洋艦「莫斯科號」沉沒後，俄軍加大了在烏東的軍事行動，調動大批軍隊前往當地，大規模會戰一觸即發，甚至對烏克蘭含鄰近波蘭邊界的城市利沃夫（英文：Lviv）在內多地發動空襲，對此郭正亮認為這是俄方對莫斯科號沉沒「表達憤怒的方法」，而針對傳出發生人肉盾牌戰術的馬里烏波爾，郭正亮則推測背後恐有政治問題。

郭正亮昨（18日）在中天《頭條開講》針對主持人周玉琴對於烏克蘭近日遭大規模轟炸是戰事升級的說法，他引述日媒報導，指出烏克蘭兩天內（17、18日）遭遇約300次轟炸，他認為，「這是對莫斯科號沉沒表達憤怒的方法」。

雖烏克蘭各地發生大規模空襲，但郭正亮認為，最終動員、展開大部隊對決的地方「還是在烏東啦」，他認為俄軍並非打不下烏東亞速海沿岸城市、開戰後遭圍困至今的馬里烏波爾，其背後可能有政治原因，郭正亮指出當地一直傳出有平民遭圍困，以及被圍亞速營官兵中存有外籍傭兵和官員的消息，他認為俄軍對外籍傭兵一定不會手軟，但若出現外籍官員或軍官則會較為謹慎，歐美國家也可能已透過相關管道要求俄軍停止進攻，而對於俄羅斯來說，因歐美已透過外交管道拜託，「有點動輒得咎的情況」。