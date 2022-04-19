俄烏大戰持續超過50天，戰況仍陷入膠著，烏克蘭總統澤倫斯基更說，為了奪回自己的東西，可再與俄羅斯抗戰10年。前民進黨立委郭正亮直言，「澤倫斯基去夢吧！他能不能活到10年我都不知道」；郭正亮還指出，歐陸國家和英美的態度不同，會傾向促成俄烏和談，讓戰爭和平落幕。

郭正亮18日在中天政論節目《正常發揮》中表示，法國總統馬克宏在選戰落幕後，會和德國聯手，在烏東決戰走出另外一條路。事實上美國從2014年到現在一直都在制裁俄羅斯，所以俄羅斯早就習慣了，因此到最後抵制最兇的會是英美，歐洲國家則會去促談，若成功就是「明斯克協定2.0」。且歐洲沒有足夠的糧食和能源，不可能不和俄羅斯打交道，所以他們會希望戰爭趕快和平落幕。

對於美國國務院事前表示，戰爭可能會持續到年底，郭正亮直言，「你去做夢吧，打到年底？」拜登自己要選舉誰不知道？歐洲不可能這樣思考，至於澤倫斯基說要搞10年，「我看他去夢吧，他能不能活到10年我都不知道」。而歐洲還是希望務實解決問題，只是剛好碰到法國大選和烏東大決戰。

郭正亮認為，烏東大決戰一開始，美國保證又要提出新一波的制裁。而在大決戰後歐洲可能還要再碰到一波通膨高漲，歐洲要人不要承擔？這問題坦白說，法國和德國承受不起。