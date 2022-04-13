和太太政治立場不同會吵架嗎？國民黨立委蔣萬安12日表示，當然有過因為個案吵架，「但最後還是會聽太太的」，主持人聽完大笑「官方說法出現了」。蔣萬安說，其實有很多事本來兩人之間就會討論，但談比較多的還是孩子，對於小孩教育或是半夜誰要起床泡奶粉的問題。

蔣萬安12日上廣播節目「夜光家族」，除談及台北市長選情，也被主持人問及和太太結婚多年來，是否有被太太抱怨過？蔣萬安說，太太真的幫他很多，自己第一次參選時，她跟著自己追著垃圾車跑，甚至站路口拜票，還曾當他的分身參加行程，這一路走來，是真的很感謝她的支持還有從旁的幫忙。

蔣萬安說，太太是宜蘭人，說的台語比他還好，能彌補他比較弱勢的地方，幾年前升格當媽媽後更是辛苦，現在也還時不時會給他一些建議，同時也能把家裡照顧得很好，分攤很多壓力。

主持人好奇追問，在家中有沒有因為政治立場不同而起過爭執，又或是case by case（依個案）不一樣而有過爭執，這種時候是聽誰的，還是各自表述？蔣萬安說，當然有過case by case，但最後還是會聽太太的，主持人聽完大笑：「官方說法出現了，是不是太太回家後會看節目？」

蔣萬安說道，其實有很多事本來兩人之間就會討論，但談比較多的還是孩子，對於教育或是半夜誰要起床泡奶粉的問題。蔣萬安也有些不好意思地說，現階段自己因為公務繁忙，太太在帶小孩這塊付出的多很多，但自己有時也會幫忙帶，讓太太休息一下，自己很感謝她。