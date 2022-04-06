台北市今新增45例本土，其中某按摩會館7例發生群聚，確診者分別居住在北市6個行政區，目前正在疫調中，已通知業者停業並配合疫調；另外，北市近日發布大量細胞簡訊，有民眾抱怨預約不到7大院區的公費PCR檢測，台北市長柯文哲宣布擴大篩檢量能。

柯文哲指出，從明天起，7大院區免費的公費篩檢時段改為周一至周日上下午時段皆有，要先擴充篩檢容量；另外，大佳河濱公園篩檢站本來只有早上有，現在也是改為周一至周日上下午時段皆有。