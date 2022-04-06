北市公費PCR太難搶？柯文哲：明起每天上下午都可篩 16:342022/04/06 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯文哲指出，從明天起，7大院區免費的公費篩檢時段改為周一至周日上下午時段皆有。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今新增45例本土，其中某按摩會館7例發生群聚，確診者分別居住在北市6個行政區，目前正在疫調中，已通知業者停業並配合疫調；另外，北市近日發布大量細胞簡訊，有民眾抱怨預約不到7大院區的公費PCR檢測，台北市長柯文哲宣布擴大篩檢量能。 柯文哲指出，從明天起，7大院區免費的公費篩檢時段改為周一至周日上下午時段皆有，要先擴充篩檢容量；另外，大佳河濱公園篩檢站本來只有早上有，現在也是改為周一至周日上下午時段皆有。 參選桃園市長不辭北市議員？羅智強：再思考一段時間 降格選竹北市長為展望大新竹？林為洲：大家想太多 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #柯文哲 #PCR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戰鬥藍插旗北市？最強母雞趙少康稱：有需要就協助 12:452022/04/06 政治 不留在民進黨北市黨部了？吳怡農宣布：不選黨主委、黨職 12:192022/04/06 政治 2022誰來做老大》台北市長 蔣萬安未鬆口 同黨打趣已類宣布 04:102022/04/06 政治要聞 「台灣祭」疫情燒到台南！學生染疫Ct值僅13 15:392022/04/06 生活 家長又要哭了！柯文哲：鼓勵所有學校開始遠距教學 16:102022/04/06 生活 北市長者打疫苗領千元 挨批看得到拿不到 04:102022/04/06 地方新聞 藍最後亮王牌 新北台中可能壓軸提名 04:102022/04/06 政治要聞 台灣權王－疫情再起 泰博瑞基認購搶手 04:102022/04/06 證券．權證 北市警抄麻將館 抓2次就斷水電 04:102022/04/06 社會新聞 竹縣＋11 柔術運動館群聚增6例最多 13:162022/04/06 生活 打造全民運動城市 新北年底13運動據點、28運動天幕完工 13:122022/04/06 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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