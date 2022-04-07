秘書長陳志銘說明設置〈台北市政府府級專案執行小組設置要點〉。（楊亞璇攝）

台北市政府高層借調各局處人員屢爆爭議，議會曾於2020年要求人員歸建各單位，市府同意辦理。但議員王浩7日質疑，市府又故技重施，總共借調17人員服侍長官，簡直把議會當屁。對此，秘書長陳志銘坦言，市府將其制度化，已訂定府及專案小組設置要點，借調以20人為原則。

王浩於議會民政委員會指出，在前秘書長薛春銘任內時，議會曾要求機要人員歸建，市府以公文回應會遵照議會要求辦理，近日爆出勞動局長陳信瑜爭議，讓他發現市府又故技重施，直問劉姓機要秘書的缺在哪，勞動局秘書為什麼在副市長辦公室上班？不要上級機關去占下級機關的缺。

王浩炮轟，他去過新北市政府2位副市長辦公室，除副市長本人、1名機要秘書，辦公室總共4人，但北市副市長蔡炳坤、黃珊珊卻向局處調人，擺個架勢做什麼，是衙門嗎？當個副市長有什麼了不起，市府竟總共借調17人，包括編制人員9人、聘用人員1人、機要人員7人，議會明白要求，不得有任何藉口調用機要人員服侍長官，簡直把議會要求當放屁。

王浩更質疑，劉姓秘書從頭到尾沒有在勞動局過，從未出示勞動局名片，通通出示11樓（副市長室）的名片，已經講了3個會期，他要的是一個制度，痛批在柯文哲眼裡沒有規矩制度，隨便放中間、SOP放兩邊。

王浩舉例，都發局居然被市府借用4人，用人之浮濫，環保局機要秘書劉瀛仁上次要求歸建，至今還在那裡不動，他同意柯文哲說機要人員任用是他的權利，不能剝奪，但是他要用人應自己聘，市長室借用秘書就借用4個，薛春明答應卸任前通通歸建，現又故技重施。

陳志銘指出，北市與其他縣市政府不同，副市長是專案負責人，需處理專案，幕僚人員從局處來調用，若歸建回去，要一個都發局怎麼處理東區門戶計畫，確實2020年以前沒有制度化，因此設置〈台北市政府府級專案執行小組設置要點〉，以後要借調要簽准，並做總量管控，借調人員不得超過20人，而目前秘書處的員額是滿的，沒有缺額。

陳志銘強調，劉姓秘書並沒有在借調人員之中，黃珊珊負責產發局，資方反映勞動檢查事項，因此找勞動局劉姓秘書說明協調，是為平衡資方、勞方互動關係，她還是掛在勞動局、辦公室不在11樓，僅是局長與副市長之間的默契支援，但對於劉姓秘書使用黃珊珊辦公室名片，他表示抱歉，也認為不妥，不應印這樣的名片。