外交部今天宣布，「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」一行12人，預計4月10日至14日來台訪問，將拜會總統蔡英文，政院長蘇貞昌等人，並與我國研究國防安全的智庫學者專家進行座談，和參訪我國文經建設。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會中表示，訪團由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Aberg）議員與瑞典籍「歐洲議會」魏莫斯（Charlie Weimers）議員共同擔任團長。

團員則包括：瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會謝必揚（Bjorn Soder）議員、艾勒斯（Lars Adaktusson）議員、魏馬可（Markus Wiechel）議員、康蕾德（Asa Coenraads）議員、艾索菲（Ann-Sofie Alm）議員、普拉斯（Lars Puss）議員、柯艾森（Alexander Christiansson）議員，以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人。

歐江安表示，外交部對於歐柏莉主席及魏莫斯議員共同率團來台訪問，表達誠摯歡迎。 訪賓將拜會總統蔡英文，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政務委員唐鳳、經濟部長王美花、大陸委員會主任委員邱太三。

她說，訪團也將分別接受立法院長游錫？及外交部長吳釗燮的款宴，並將與我國研究國防安全的智庫學者專家進行座談，會晤在台灣的瑞典企業代表、學生及僑胞，另參訪我國文經建設。訪團全體團員的抵離以及在台期間各項活動規劃安排，均完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的各項防疫規定與指引。

瑞典國會於本年2月16日進行年度外交政策辯論，台灣議題獲跨黨派多位議員高度關切及熱烈討論。歐江安表示，此次訪台的歐柏莉主席、呂謝婷、魏馬可及艾勒斯都曾在瑞典國會積極為我國發言，謝必揚曾於就協助台灣參與國際組織提出書面質詢，充分顯示瑞典國會對民主台灣的友誼與高度支持。

此外，歐洲議會於上（110）年10月21日高票通過「台歐盟政治關係暨合作」歷史性決議案，訪團共同團長魏莫斯議員就是決議案的起草人兼報告人，她說，這也顯示瑞典友好台灣的力量在歐洲議會得到認同。

歐江安表示，面臨複雜多變的國際局勢，台灣與瑞典始終是堅定且理念相近的夥伴，尤其在強化民主韌性及抵禦假訊息、惡意網路攻擊等複合式威脅，雙方均期盼有進一步交流合作的機會。

當今威權主義國家積極對外擴張，對全球民主、人權、法治等普世價值構成挑戰，瑞典國會議員與瑞典籍歐洲議員首度共同組團訪台，更能凸顯民主夥伴相互扶持、團結一致支持台灣的重大意義。外交部相信，本次訪團來訪將可進一步深化台灣與瑞典，以及台歐盟間的合作與交流。