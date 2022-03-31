台北市長柯文哲、副市長黃珊珊接連遭爆料上台「脫罩」唱歌，違反防疫規定，柯文哲昨稱該罰就罰，但國民黨台北市議員游淑慧今又爆料，柯文哲23日被列自主健康監測，但26日就跑去台中脫口罩高歌，「有沒有考慮台中防疫安全呢？台中市長盧秀燕應該也在額頭冒汗。」

柯文哲3月29日因脫口罩引發軒然大波，游淑慧今指出，防疫細項規定確實很亂，她跑行程時，每個禮拜都要查下「本週可逐桌進酒嗎？」只是連柯文哲這個地方防疫指揮官都弄不清，或不遵守了，政府好意思開罰民眾？

游淑慧指出，柯市長諷刺中央防疫規定混亂和矛盾，可是就在兩個月前，他也在台北搞個2.5級警誡，一堆人也來問我，餐廳可以內用、KTV可以吃牛肉麵，但電影院不能吃爆米花？這些官罵來罵去，但每個都亂訂規定，不止不考慮民眾生活困擾，而且自己也不遵守。

國民黨台北市議員游淑慧今又爆料，柯文哲23日被列自主健康監測，但26日就跑去台中脫口罩高歌。（摘自游淑慧臉書）

此外，游淑慧也再發布另一篇影片，時間是在本月26日，內容是台灣民眾黨華山論壇活動中，柯文哲、民眾黨立委高虹安、賴香伶等人全都無罩唱歌。

游淑慧批評，官員脫罩高歌的畫面並不少見，但比較讓人訝異和無言的是，柯文哲日前出席智慧城市論壇，接觸確診外賓，依規定必須於3月23日至4月1日，進行為期10天的自主健康監測，但3月26日，柯文哲還在「自主健康監測」期間 ，卻跑到人家台中脫罩高歌。

游淑慧說，不僅北市府同仁被問到此事「錯愕無言」，她認為「盧市長應該也在額頭冒汗」，專業的柯醫師，有沒有考慮過別人或台中的防疫安全呢？