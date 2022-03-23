縣市長選戰將在年底登場，而各政黨如何布局角逐縣市長大位，也成為各界關注的焦點。前立委沈富雄認為，民進黨非要桃園不可，但對於誰可以接班現任市長鄭文燦十分頭痛；雖然國民黨也還沒敲定人選，但對國民黨而言，南部的選戰，只是在民進黨後院放火，北北桃才是關鍵。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯P逃不了低民調的問題，台北不僅被陸客說看起來像「二線城市」，現在還變成「三低首都」，民調低、滿意度低、幸福感低，這個責任柯文哲逃不掉。

沈富雄直言，民進黨最會吹牛自己人才濟濟，但這其實有點過分了，畢竟現在只有陳時中和林佳龍這兩個人選，且他們都想要選台北，而不去新北參選，因為他們都假定新北市長侯友宜會競選連任，他們都怕侯友宜，但沒想過侯友宜也許不選。

沈富雄分析，若侯友宜不選，要由誰來接班？國民黨先把牌壓著，等民進黨先出牌。至於桃園市長選戰的部分，對陳時中和林佳龍而言，是「食之無味，棄之可惜」，桃園的資源太多了，桃園會不會政黨輪替？影響每個政黨的平安與否。

沈富雄分析，民進黨非要桃園不可，小英有點怪鄭文燦，當那麼久，卻後繼無人，所以民進黨現在很頭痛；而國民黨則要怪主席，朱立倫當過桃園縣長，竟然沒辦法搞定人選，就連高雄的人選也還沒敲定，不過南部只是在後院放火，北北桃才是關鍵。