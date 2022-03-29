2022年桃園市長選戰，藍、綠人選仍不明確，兩大陣營的提名布局也成為各界關注焦點。根據最新民調顯示，若綠營派出衛福部長陳時中或立委鄭運鵬參選桃園市長，兩人的民調都小幅領先國民黨台北市議員羅智強；綠營若派出前立委鄭寶清，則鄭的民調輸給羅智強。

《民眾新聞網》報導，網路滾動式民調單位「城市調查」針對現階段藍、綠呼聲最高的桃園市長潛在候選人進行PK民調，民進黨部分為衛福部長陳時中、立委鄭運鵬及前立委鄭寶清，國民黨部分為立委呂玉玲及台北市議員羅智強。

民調結果顯示，陳時中對上呂玉玲為40.6%比17.6%，對上羅智強則為39.1%比35.2%；鄭運鵬對上呂玉玲為38.8%比17.7%、對上羅智強則36.7%比34.9%；而鄭寶清對上呂玉玲為28.4%比17.9%，對上羅智強是8.4%比36.7%。

「城市調查」日前民調結果顯示，2022年桃園市長選戰的潛在候選人當中，陳時中以19.9%支持度居冠，羅智強以19.7%的支持度位居第二。同時，藍營支持度為53.5%，領先綠營46.5%的支持度。

針對桃園市長選戰的提名問題，國民黨主席朱立倫27日重申，國民黨選策會本周將討論桃園市長人選，針對有意願參選黨內之士進行徵詢。他強調「有一些媒體的報導不是事實」，本周才要針對桃園市長人選來做了解，最重要的是要獲得桃園民眾支持，以及對桃園願景、未來做出完整規劃和貢獻。