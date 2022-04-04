國民黨台北市議員羅智強原要在2日上午宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電，以「地方反彈太嚴重」為由勸退。台北市議員徐巧芯3日爆料，那一通電話不是外界聯想的動之以情、曉之以理，而是帶有情緒、怒罵、威逼的方式。對於選舉的紛紛擾擾，羅智強今(4日)並未多做回應，而是在臉書發文、PO出與媽媽合照，並表示「陪媽媽談天是天下最幸福的事」。

對於朱立倫深夜致電羅智強3小時談桃園市長選戰，徐巧芯3日在網路節目「董事長開講」大爆料，指她自己一開始聽到電話內容，其實是很不敢置信的，因為那一通電話，不是外界聯想的動之以情、曉之以理，而是帶有情緒、怒罵、威逼的方式。

徐巧芯舉例，朱立倫在電話中提到「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」等內容。更透露，羅智強有提了一個方案，就是給他1個月的時間，等到5月來比民調。但這個方案提出後，就遭到國民黨黨中央拒絕。

徐巧芯強調，她自己為了顧及黨內和諧，已經把很多情緒性用詞修飾過了，只陳述事實的部分，自己還不想被開除黨籍。

針對桃園市長選戰下一步為何，羅智強今在臉書發文並未提及此事，而是PO出與媽媽的合照，並表示「陪媽媽談天、吃媽媽炒的蛋炒飯，是天下最幸福的事」。