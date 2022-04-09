國民黨台北市議員羅智強原要在2日上午宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電勸退，在黨內引發風波。國民黨台北市議員徐巧芯指出，那通要羅智強不要宣布參選的電話，有參加過選舉的人都會認為很不公平；她還發現黨中央以民調問題為由排除羅智強參選，但民調比羅智強更低的人卻沒被排除，徐巧芯更說，黨中央對這件事的態度，會讓許多人感到心寒。

資深媒體人尚毅夫8日在政論節目《新聞面對面》中詢問徐巧芯，朱立倫說不提名羅智強的理由是什麼？徐巧芯回答，朱認為羅智強的民調不夠高、地方上的人也不支持羅。尚毅夫追問，有沒有具體講人名？對此，徐巧芯直言，自己沒有得到人家的授權，不能隨便說是誰。

尚毅夫又說，你們講的好像都是朱立倫最不對的地方，我們也想知道朱立倫堅持不提名的理由。徐巧芯指出，自己在節目中都有解釋，主要就是說羅智強的民調很低，地方上的人都不支持他，「問我地方的人是誰，我當然不能講，我沒有得到那個人的授權」。

徐巧芯認為，徵召參選的權力在黨，但是黨員應該要可以表達參選意願，朱立倫的那通電話是請羅智強不要宣布參選，這對任何在黨內選舉過的人都是不公平的。若認為羅智強很弱可以不提名他，為什麼要說他不能宣布？5月才要徵召，要不要比民調？而排除羅智強參選的理由也是因為他民調低所以排除，那民調比羅智強低的人是不是也要排除？也沒有，只有排除他而已。

徐巧芯直言，這件事會讓所有在地方上沒有勢力的人感受到，「一個政黨對待黨員，一言不合就打你一頓，把你趕出家門，這樣的政黨，對我們這樣的人而言，為什麼我還要為他盡心盡力？」