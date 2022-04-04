指揮官陳時中日前宣布在基隆試辦「類普篩」，不僅挨批雙標，更有大批網友嘲諷「指揮中心又有新名詞」。陳時中則是強調是時空背景不同，並指出去年、前年國內家用快篩試劑不足，且當時專業快篩準確度不高，因此情況無法與今年類比。《盧秀芳辣晚報》對此議題進行街頭民調，結果多數人 都認同此舉只是在玩文字遊戲：「反正弄來弄去都是他們的話，民進黨就會玩這一套」。

街頭民調結果。(取自中天辣晚報)

去年萬華疫情爆發時，國內多個縣市倡議用普篩以達病毒清零，但遭陳時中指出會有偽陽、偽陰性問題打槍，如今卻在基隆爆發疫情時推出類普篩，引起批評。

中天《盧秀芳辣晚報》日前由「辮子妹」進行街訪，詢問街頭民眾「基隆類普篩挨轟雙標，陳時中說時空背景不同，你覺得？」有民眾說，「有聽過陳時中說，但我不知道什麼意思」、「要普篩就普篩，不要模稜兩可的類普篩」、「基於本身是醫護人員的角度，我覺得還是要告訴民眾正確的知識」。

最後結果有3位民眾選擇「挺阿中！相信黨相信政府」、8位選「我疑惑！想普篩就普篩、什麼叫類普篩」、6位選「有創意！那有類隔離、類下台、類外遇...嗎？」另外有3人選「就跟走私等於超買，核食等於福食一樣呀！」