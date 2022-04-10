一名被堵在高速公路上數天的貨車司機因缺乏食物與水，受人贈予一袋食物後痛哭失聲。（圖／網路）

最近一篇《全部關閉！10餘省市高速管控封閉！》的文章在大陸網上瘋傳，文中地圖顯示了許多省市為防堵疫情而封閉境內的高速公路，沿海省份的運輸與 物流嚴重癱瘓，大量貨車司機受困高速路上，靠著幾瓶水與饅頭捱過好幾天，生病亦法就醫。雖然地方政府出面辟謠，聲稱只有部份高速路口封閉，繞道路其他出口仍可通行。不過有貨司機抱怨，他載一趟貨原只有170公里的路程，卻繞了600多公里才運抵目的地，途中更因各地封控措施吃盡了苦頭。

這篇於4月7日在微信公眾號@滌綸長絲發佈的文章，大陸的物流正陷入「前所未有」的超級風暴，影響之大難以想像。目前已有10餘個省市的高速路因為疫情被全面封閉，不少物流從業人員不知所措。該文經多個微博名人轉發後遭到刪除，網民在文章下留言表示，各地方政府做出這樣的舉動，到底是北京中南海的調控，還是地方發生了比上海更嚴重的但未披露的情況，目前尚未可知。

陸媒《界面新聞》指出，近期確實有一些城市因為疫情防控的原因關閉了部分高速公路出入口，但只是關閉了部分，並非全部。例如杭州從4月10日開始，將關閉13個高速公路收費站出口，而杭州一共有71個高速公路收費站，其他的出口仍可通行。當地運輸局表示，因疫情防控，這些城市需要在高速口設立檢查點，關閉部分高速口可以減少人力投入。高速公路一般有多個出入口，可以繞行至其他出入口上高速。

從導航地圖標示看，上海周邊城市高速公路幾乎所有出口全部都遭封閉。（圖／網路）

報導說，有些高速口雖然沒有在公佈的關閉清單中，但實際上也有人把守無法通行。山東臨沂的李先生表示，他從臨沂發貨到濟甯鄒城，繞路摸索了很久才抵達目的地。原本只有170公里的路透，最終走了600多公里才到。許多司機幾天都被困在路上僅靠著瓶裝水與饅頭維生，有些地方連開車門下車都不准，估計有3000萬貨運司機被困物流車陣中，廠商等不到貨同樣叫苦連天。

據大陸高速路況網顯示，從4月10日起，南京、連雲港、宿遷、嘉興、湖州、阜陽、邯鄲、濟南、太原、長治、瀋陽、撫順等諸多城市都關閉了大量的高速公路收費站、服務區與出入口，涉及十餘個省份。

報導說，目前貨運受阻的情況比較嚴重，一些正常開放的高速公路口，對貨車司機設置了重重限制，大量司機因行程碼帶星或是外地車牌而無法下高速。地方政府部門已關注到這一問題，要求各地不得層層加碼、一刀切，切實保障貨運物流暢通和產業鏈供應鏈安全穩定。