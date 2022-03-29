最新民調顯示，總統蔡英文的3月份滿意度降至53.3%，33.5%不滿意；行政院長蘇貞昌的滿意度則跌破5成，47.1%滿意、39.7%不滿意。針對綠營滿意度下滑是否影響年底九合一選舉，宜蘭大學通識教育中心兼任副教授黃靖麟解讀，民進黨主打「芒果乾」（亡國感）的策略奏效，至於效應是否會延續到年底則「仍待觀察」。

根據《匯流新聞網》29日公布的民調，蔡英文滿意度由2月58.6%降至3月53.3%，蘇貞昌滿意度則自52.9%下滑至47.1%。黃靖麟說，這份民調顯示差距並沒有拉得太大，也不影響蔡蘇體制的統治合理性基礎，不管是停電、俄烏戰爭導致國內油價上漲、股票大跌，這些不滿都被包容了。

民調也顯示，針對3月3日全台大停電事件，43.1%民眾認為是人員操作錯誤導致的，37.1%認為是缺電引發的，黃靖麟認為，較多民眾認同肇因是操作錯誤，可能與政黨支持度有關，顯示民眾相信執政黨；但若分析教育程度，教育程度越高者，越認為大停電跟缺電有關。

值得留意的是這份民調另顯示， 64.2%民眾認為「台灣未來會缺電」，比之前「人員操作錯誤」或「缺電」導致停電的民調數據高出許多，黃靖麟分析，這代表民眾自知未來可能缺電，但他們「埋單」民進黨的執政表現。

至於台灣多處停電、俄烏戰爭等事件，對年底選舉是否有影響？黃靖麟直言，從這份民調仍看不出這些負面事件對年底選舉的絕對影響性，他認為還有待觀察，停電、俄烏戰爭等引發的經濟難題，從數字上來看，基本上都不影響執政黨的執政合理性；況且選舉還有3種影響因素，包含「候選人因素、政黨因素、議題因素」，未來還需要持續觀察。