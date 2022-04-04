民進黨屏東縣長初選將至，今（4）日已是倒數第2天，力拚出線的民進黨立委周春米除了提醒支持者要堅定回答「唯一支持周春米」外，更在臉書貼出百工百業力挺的照片，感謝屏東各行各業給予的支持！

雖然近日天氣不佳，但周春米昨日一早就從萬丹出發向東港前進，穿梭大街小巷，持續走基層，不論是搖下車窗叫她，還是跑出家門打招呼的鄉親們都讓她感受到滿滿的熱情，今日她在臉書上貼出「百工百業挺春米」的照片，感謝屏東各行各業給予她支持，成為她強大的後盾，讓她越在地、越有力。

因擔心幸運接到民調電話的鄉親可能會不知所措，不能完整表達對她的支持，周春米特別整理「民調守則」，詳細整理民調電話的內容，讓鄉親可以提前閱讀做準備。

除此之外，周春米也指出再2天就是初選民調，希望鄉親可以繼續守護她，6日至8日的晚間6時至10時都能在家顧電話，堅定回答「唯一支持周春米」，而她也會持續努力到最後！