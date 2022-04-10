法國總統大選今天舉行第一輪投票，極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）構成的威脅出乎意料的高，撼動現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）連任希望。

路透社報導，不過數週之前，民調還顯示親歐盟的中間派馬克宏將輕鬆勝選，他在烏克蘭採取積極外交作為，國內強勁經濟復甦，加上反對派如散沙般羸弱，都助長了他的聲勢。

但馬克宏很晚才投入選戰，唯一的大型造勢活動連他的支持者都覺得平淡無奇，加上法國通膨飆升，他又執意推動提高退休年齡這項不受歡迎的政策，都讓他的支持度大打折扣。

相反地，反移民、持疑歐觀點的極右派人士瑪琳．雷朋，則是一路面帶笑容、有自信地巡迴法國各地，她的支持者高喊「我們會贏、我們會贏」；數個月來，她緊咬物價居高不下的議題，且同為極右派的對手澤穆爾（Eric Zemmour）支持率大跌，讓她聲勢大漲。

當然，多個民調仍預測馬克宏會在首輪投票中領先，並在4月24日第2輪決賽中打敗瑪琳．雷朋；但許多調查都說，勝負僅在微幅的誤差範圍內。

今天的投票從格林威治時間早上6時開始（當地時間上午8時）、下午6時結束；投票一結束就會有初步出口民調結果；在法國，此類民調通常相當可信。

44歲的馬克宏自2017年執政，在這次大選選前倒數幾天，試圖強調一個重點：即便瑪琳．雷朋和她所屬的國民聯盟（National Rally）試著軟化形象，但她和國民聯盟的綱領絲毫未變。

馬克宏告訴「巴黎人日報」（Le Parisien）說：「她的基本原則並未改變，而這會是一套種族主義的綱領，目的在分化社會，而且是非常殘酷的。」

瑪琳．雷朋則駁斥種族主義說法，並說她的政策將嘉惠所有法國人民，與他們的種族源起無關。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110410