攸關18歲公民權的「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案」，立法院本周五列入討論事項，預計將進行表決，依據《憲法》增修條文規定，需四分之三立委出席，出席立委四分之三同意，交由人民複決。不過，國民黨團先前缺席修憲委員會討論，國民黨團態度備受矚目，民眾黨團總召邱臣遠今天表示，修憲門檻非常高，呼籲朝野各政黨攜手合作，跨出修憲的第一步。

立法院程序委員會昨天排定，公民權降至18歲的修憲草案列入本周五院會討論事項，不過，修憲案能否通過，朝野兩大政黨態度保留。身為國會第二大在野黨的邱臣遠表示，各政黨提出非常多的修憲提案，但是諸多意見紛歧，由於修憲門檻非常高，不得不做取捨，希望朝野各黨理性面對修憲工程啟動。

邱臣遠表示，對於周五院會投票結果無法預期，雖然各黨派都有不同倡議，民眾黨也提出動保入憲、聯立制、廢考監等倡議議題，不過經朝野協商，僅有18歲公民權是各黨團目前最大共識，如果可以先行推動，至少就有60分。

根據《憲法》增修條文第12條規定，修憲須經立委四分之一提議，立法院院會討論，需立委總額四分之三出席、出席立委四分之三同意，提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

依據目前立法院席次結構，如果修憲案沒有獲得國民黨團支持，將無法送出立法院交由公民複決，因此，國民黨團的態度將是公民權降至18歲修憲案能否更進一步的關鍵。