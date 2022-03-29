台灣民眾黨中央黨部29日舉行「329青年節眾志成城-我年輕我主張」 記者會，由民眾黨選戰小組召集人立法委員蔡壁如（左五）及立法委員賴香伶（左六）、立法委員邱臣遠（左七）帶領各區候選人，表示立法院已三讀通過下修「18歲公民權」，接下來是年輕人的任務，台灣的民主需要年輕人積極參政注入新血。（陳俊吉攝）

立法院會上周五表決18歲公民權修憲案，朝野一致同下同意票，成為首個立法院通過交由公民複決的修憲案。不過，針對公民複決是否綁大選，民進黨與國民黨意見分歧，民眾黨立委賴香伶表示，公民複決不是公投，尤其是修憲門檻高，若沒有綁選舉一併投票，恐難以通過，呼籲藍綠攻防不要流於意識形態。民眾黨立委蔡壁如說，接下來將比照公投全台走透透，倡議18歲公民權修憲案，希望全民一起投下同意票。

民眾黨團總召邱臣遠指出，日前朝野各黨共同支持18歲公民權修憲案，修憲還有最後一哩路要走，立法院昨天貼出修憲公告3個月，中選會評估後要在3個月月內辦理公民複決，有鑑於修憲門檻同意票高達965萬票，希望朝野共同號朝國人推動修憲工程，落實還權於民。

針對公民複決是否綁大選，藍綠爭論不休，國民黨更批評民進黨雙標。對此，賴香伶強調，公民複決不是公投，修憲非同小可，不可以誤入藍綠雙方對於公投綁大選的意識形態，導致民眾權益流失，民眾黨將會推出正確的倡議，鼓勵全民站出來投票。

蔡壁如表示，在野黨最會的就是倡議，民眾黨將比照公投全台走透透，回歸倡議18歲公民權，尋求所有民眾認同，一舉衝破965萬張同意票門檻，讓修憲議題能夠通過。

賴香伶表示，目前18歲公民權修憲案將交由公民複決，修憲工程到此為止是不對的，後續仍有許多修憲議題需要推動，尤其是跨黨派有共識的降低修憲門檻、廢考監、動保入憲等議題，應該要持續推動，民眾黨也將展開相關修憲連署，呼籲朝野支持。