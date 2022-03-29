2021年11月22日，民進黨黨團召開記者會，主張國民黨對公投綁大選的訴求，「第一騙，公投綁大選與投票率無關」。劉世芳、蔡適應、管碧玲指證歷歷，綁大選無法提高投票率。

現在18歲投票權要進入「公投複決」了，民進黨果然大改口，說修憲一定要綁大選，否則投票率不會高，修憲無法過關。從事實的角度看，當然現在的民進黨是對的，那是否之前民進黨的「說謊」 就可以船過水無痕呢？

國民黨主席朱立倫，站到第一線指責民進黨的論述矛盾，這是最大在野黨主席應有的擔當。「說謊」是有額度的，民進黨自以為金剛不壞，其實只是還沒到臨界點。

重點是支持公投綁大選的395萬票，如何看待民進黨的說謊、反覆；他們會不會在修憲複決時投下賭爛票，來向抗議民進黨「不想過的公投就不綁大選，想過的修憲就一定要綁大選」？

中選會是民進黨派的，民進黨要讓修憲綁大選，那就要為結果負完全責任。如果四黨都同意的「18歲投票權」沒有過關，唯一的理由，就是台灣人民對民進黨看不下去。

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