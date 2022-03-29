基隆新冠疫情燒不停，包含銀河小吃店、警察局、二信中學、海洋大學，共有數十人確診，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝，29日一早前往基隆與市政府開會，強調現階段最重要就是把潛藏與剛發病個案找出來。

王必勝表示，在二信中學採取用快篩取代居家隔離，藉由連續幾天快篩，雖然在第一次沒有發病，但是可以在第二次與第三次快篩中，趕快把染病學生找出來，不要繼續將病毒傳播下去。

基隆是否是疫情防治重點？王必勝說，現在很多地方都是重點，處理都是要積極，沒有太大區別。

基隆群聚目前以越南株為主；王必勝對此說明，分析基隆群聚病毒基因序列，目前在越南比較流行，溯源也是要做，但現在把傳染鏈斬斷。

28日晚間基隆再傳幾例疑似個案，王必勝強調，相關檢驗結果都會在指揮中心與市政府記者會公布，此次與基隆市政府開會，將會討論小吃店、學校、警察局等社區篩檢站設置，討論運作相關細節。