54歲香港男星王喜，昨日(3)入境台灣做PCR，豈料被捅完鼻孔卻換得滿鼻鮮血，他氣憤抱怨醫護人員過於暴力，在社群一連PO出通緝文發洩不滿，後來檢查結果顯示是陽性，被載送至南投隔離，今天早上9點他上傳自行做快篩的影片，結果呈現為陰性，看到這份結果他看向鏡頭微笑。

而昨晚王喜在臉書曬出中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥「黑白照」，並稱「我不知道莊人祥是誰」引發批評，今他也在臉書刪去莊人祥黑白照並道歉；卻又因道歉文一度寫成「莊天祥」，遭網友指正，後他才將「莊天祥」改成莊人祥。

王喜昨日在FB告訴大家PCR陽性時，眾網友紛紛對他表示慰問之意，對著其中一位網友，他回應到，「止血了啦。放心。登機前12小時都是陰性，但15小時航程後就陽了，我估是華航機員傳染我囉」，只見照片中的他一臉憔悴，似乎對這份結果有些無奈。後來他一連紀錄送隔離的過程，都有許多人替他加油打氣。

王喜向莊人祥道歉了。（圖/王喜臉書）

今早9點15分時，王喜上傳長達一支7分鐘的自行快篩影片，只見影片中他將棉花棒輕輕塞進鼻孔再拉出來，隨後將沾滿鼻血的棉花棒，泡浸檢測液體中，並蓋上蓋子搖晃瓶身，最終將混合好的液體，滴到檢測紙上，這時的結果卻是陰性，見狀他露出滿意笑容，似乎是想駁斥昨日的陽性檢測結果。

有不少網友都跑去他臉書留言「撩鼻地點屬於高危地方，受傷流血(有傷口)更會對你(傷者)有可能被受感染的風險存在，這算是醫療程序失誤，情況罕見。這次除了是個不快經歷外，還可能存在一個被感染高風險一刻，願您平安。」、「確診還大小聲。請尊重台灣，不爽請回」、「止血之後，好好休息」，「其實，無心弄傷他的醫護，應勇敢站出來，說聲對不起，為何要立即離開，消失?」、「人生是一場修行」、「請好好休息，別在誤會台灣醫療人員了」。

此外，昨晚王喜在臉書曬出中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥黑白照，並稱「我不知道莊人祥是誰」引起不少風波，今也在臉書把莊人祥黑白照刪並道歉表示「莊天（人）祥先生就昨天貼出閣下黑白照片的無禮、魯莽及不友善行為，向閣下致誠道歉，希望能得到閣下原諒」，但網友看到後提醒他寫錯莊人祥名字後，他才將「莊天祥」改成莊人祥。