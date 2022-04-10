花蓮縣警察局新城警分局北埔派出所昨晚逮到1名酒駕男子，該男自述有頭暈、喉嚨痛等不適症狀，由於目前縣內疫情升溫，警方不敢大意，趕緊請隔壁的北埔消防分隊協助將人送醫篩檢，怎料其快篩與PCR結果均呈陽性確診。派出所已匡列當班4名警員居家隔離，並調派人力維持正常勤務，消防隊則是2名隊員匡列居隔，同班4人則列自主健康管理。

昨深夜11時許，北埔派出所員警在新城鄉北埔路與建國街口查獲40多歲男子酒後騎機車，呼氣酒測值高達每公升0.99毫克，依公共危險罪偵辦，並將男子帶回派出所。

警方在偵辦時，男子自訴身體不舒服，有頭暈、喉嚨痛等症狀，員警趕緊通知隔壁的北埔消防分隊協助送往國軍花蓮總醫院急診室，怎料在進行快篩時，結果陽性，最後經PCR檢驗結果確診。派出所得知消息後，趕緊匡列當班的4名警員居家隔離，並趕緊告知北埔消防分隊，其中救護送醫的2名隊員居家隔離，同班的4名隊員則是自主健康管理。

新城警分局指出，今上午已完成派出所內及車輛裝備消毒工作，除4名員警列為居家隔離，1位值班員警則是自主健康管理，有關該所警力調配問題排除5名警力，目前警力足夠，勤務皆能正常運作，若有警力不足的問題，將調配警力協助支援。

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