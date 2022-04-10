營養素「鋅」是身體必需的微量元素，在人體中的微量元素含量僅次於鐵，對成人健康而言，鋅是維護正常性腺機能和治療生殖障礙的重要營養成分。不過2020年國民營養健康狀況變遷調查發現，13歲以上國人每日鋅的攝取量普遍不夠，大約只有維持健康建議量的80％。如果身體缺鋅，日常恐容易掉髮、免疫力下降，長期下來還會造成肌肉量流失，感覺疲勞甚至出現性功能障礙。天然食補是最好的補鋅方式， 帶殼海鮮是含鋅量豐富的首選食材之一，但營養師提醒，要先選對種類才能有效補鋅。

●同屬牡蠣 生蠔與生蚵鋅含量差很大

根據衛福部國健署「國人膳食營養素參考攝取量」，建議成年男性每日攝取鋅15 毫克，女性12 毫克，孕婦與哺乳媽媽可多攝取鋅到每日15 毫克。

好食課營養師林俞君指出，以帶殼海鮮來看，生蠔含鋅量名列前茅無庸置疑，但同屬牡蠣類，生蚵和生蠔除了大小不同外，鋅含量也差很大。

●攝取的足量鋅 強化免疫力

臺大醫院營養室指出，成人如果能攝取足量鋅，能維持3大健康機能：

1.生殖系統運作

除了能維護男性攝護腺功能與性功能外，還能幫助不孕症患者增加精液量、精子活力及正常精子型態比率，有助生育能力。此外，足量鋅也有助於緩解女性生理痛、月經不順等。

2.增進免疫功能：強化人體對感冒、感染、發炎等防禦力。

3.促進傷口癒合。

想要補足鋅的攝取量，基本來源從飲食中攝取最好，除了甲殼類海鮮外，其他包括火雞肉、牛肉等紅肉、內臟、蛋和魚等；植物類則以全穀類如小麥胚芽、南瓜子、芝麻、花生、大豆，及山芋、蘑菇等，都是富含鋅的食材。