夯綜藝《大學生了沒》出身的藝人「海產」劉威廷，擁有創作才華與高超的吉他彈奏技巧，相當有實力，發表過許多自創曲的他，上通告也口才機靈，受到各大綜藝歡迎，最近他在節目上聊起男性話題，透露有次接到某海鮮餐廳業配，於是狂吃生蠔，邊吃還邊跟女友撂話：「晚上我要教訓妳！」，但結局卻是大悲劇。

海產在《11點熱吵店》透露真實經驗，表示當時接到一間海鮮餐廳的業配，點菜時想到生蠔是最貴的，於是卯起來點，女友一開始還勸他別吃太多生蠔，他卻滿心自信回對方：「晚上我要教訓妳」，讓女友聽了不禁害羞低下頭。

吃完飯後兩人回到家，女友趕緊去洗澡，弄得全身香噴噴，還點了香氛蠟燭，眼見氣氛到位，海產開始親吻女友，但親到一半覺得身體不太對勁，疑似大腸桿菌作祟，「好像海浪一樣，一波未平一波又起」，肚子開始痛起來，但海產此時一心想著要交差，想說「反正我就速戰速決好了」，但狀況急轉直下。

原來他吃了太多生蠔，整個腸胃翻攪，便意根本壓不住，直呼想排便的意念猶如土石流般奔馳而來，已經憋到翻白眼，女友誤以為他翻白眼是因為性致來了很有感，但根本不是，海產連忙喊卡，不但拉肚子，甚至連夜掛了急診，坦言「硬不起來，整個軟掉！」，事後女友關心他當時到底怎麼了？海產還硬要面子，亂掰了理由，「精子量可能過多了，不舒服這樣」，事實上吃了太多生蠔根本GG了。