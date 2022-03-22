一名男網友表示，女友最近開始戴牙套，他擔心兩人愛愛時，自己私密處的毛髮會卡到對方的牙套，所以把毛全部剃除，沒想到女友看到卻大哭，飆罵他變態、噁心，他無奈地說「難道男生就不能除私密處毛嗎？我現在恨不得把毛插回去」，貼文引發網友熱烈討論。

原PO昨（21）日於《爆料公社-匿名公社》指出，女友最近開始戴牙套矯正牙齒，擔心日後兩人「翻雲覆雨」牙套會卡到自己私密處的毛，因此有了剃毛的想法，他既不想去醫美雷射除毛，也不敢用刮鬍刀，只好用女友的臉書帳號到美妝公社搜尋除毛產品，自己在家除毛，坦言「除完後感覺真的好怪」。

沒想到女友發現臉書帳號的搜尋紀錄，氣得拿手機質問「為什麼要搜尋這個」，他二話不說脫褲給女友看，豈料女友竟然哭了，「你這樣看起來好變態、好噁心，哪有男生除私密處的毛的」，他瞬間愣了，認為這是體貼女友的表現，「難道男生就不能除私密處的毛嗎？這樣真的很怪嗎？我現在恨不得把毛插回去」。

經歷曝光後，引發網友議論，「真的很少男生除毛啦」、「對不起我笑了，可能女友還不習慣」、「貼心的舉動要女友來說啦」、「每個女生喜歡的不一樣，建議下次可以問她意見」、「我也覺得每個女生喜好不同啦！做這種事情最好和女伴商量比較好」。