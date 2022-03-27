屏東1名已婚人夫小張（化名），和前女友到摩鐵發生性關係，遭正宮以Google地圖時間軸定位抓包，正宮便瘋狂傳訊息逼問前女友開房的次數，前女友坦承只發生過2次性關係，並頻頻道歉，正宮怒求償60萬元，屏東地院法官認為從正宮和前女友的聊天紀錄中可見，前女友確實有和人夫上床，故判小張和前女友2人，各賠30萬元。

據判決書指出，正宮主張，與老公於108年9月結婚，小張的前女友，明知道小張已經結婚，仍和他交往密切又發生性行為，她發現後傳訊息質問，而前女友也坦承確實在他們結婚後仍持續交往，並向正宮道歉，保證不會再和小張聯繫。

正宮控訴，她查看老公的Google地圖時間軸，發現老公曾2度前往摩鐵，便再次傳訊息質問前女友開房的次數，前女友則坦承「就妳說的那2次」，並屢屢向正宮道歉；正宮認為自己和小張結婚後，婚姻幸福遭到破壞，精神飽受痛苦，要求前女友賠償60萬元。

前女友辯稱，她不認識正宮，但正宮屢屢騷擾她，讓她深受其擾，更表示小張無論婚前婚後，均有嫖妓之習慣，所以要求她對正宮謊稱2人有到汽車旅館發生關係，但其實是和其他女子共度春宵，前女友覺得正宮是因為心生忌妒，才會提起告訴。

屏東地院審理時，法官在LINE通訊軟體上發現正宮曾經問過前女友：「你們開過幾次房間」、「我懷孕也有對不對」、「到底去開過幾次房間」，前任表示：「妳懷孕真的沒有」、「就你說的那兩次」、「對不起我承認我有錯」，由此可證，前女友確實有和小張發生性行為，另外無法證實小張約砲的行為，故依侵權行為損害賠償事件，判小張和前女友各賠30萬元。