女星夏語心在友台8點檔《一家團圓》扮演惡女小三，破壞江宏恩和「勇兔」林筵諭婚姻，人夫開房間偷情，還共洗香艷鴛鴦浴，一幕她當面對著正宮林筵諭開嗆：「妳如果為了孩子著想，葉太太三個字該交出來了。」一位入戲太深的民眾，見狀就寄出私訊威脅撂黑道毀容，讓她氣到去找警察報案。

21日夏語心在臉書抱怨，一位楊姓民眾私訊她的內容，令她相當不滿。網友在私訊寫到，「如果給妳臉妳不要，我可以在妳臉留下美好的回憶，我天道盟天鳴會手下會再找時間好好拜訪妳。」她見狀對他回應：「如果這麼生氣，今天晚上播出看我被揍，你會好過一點嗎？先不要來拜訪我的臉啦拜託。」

隨後，夏語心前往警局，在回文處張貼北市警局內湖分局的受理案件證明單，上頭寫到遭到不明人士傳送恐嚇訊息，致報案人心生恐畏故提告的字眼，她說：「收工後去報案了，感謝波麗士大人。」遇到恐嚇她坦言心裡非常害怕，但她選擇用自己的方式來回應。

女星羅巧倫遭民眾威脅私訊 要取她性命(圖／羅巧倫 FB)

事實上，另一友台8點檔《黃金歲月》女星羅巧倫也遭遇到類似狀況，她透露日前曾收到有位民眾私訊恐嚇她：「死期將不遠了，天道盟同心會問候你」原來該劇同樣上演小三的戲碼，她飾演的正好就是那名小三，原本由於她常扮演反角，對於謾罵並不太在乎，但這次的情緒性發言涉及生命威脅，讓她只好報警處理。