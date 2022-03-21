女星曾智希擁有一張甜美精緻瓜子臉及姣好身材，出道多年以來，活躍於各大綜藝節目，2020接下友台八點檔《天之驕女》當中的仁芯一角，角色演出戲份頗重，後來還走向黑化的道路，日前曾智希在社交平台分享開拍時的定裝照，她透露起初劇情設定好的連體嬰姊妹花中，她只會有一隻腿可以用，自曝差點遭到劇組「斷腿」驚呆網友。

《驕女》近日正式完結，結束劇中總長409集錯綜複雜的人物感情線。該劇最初故事圍繞在連體嬰仁美跟仁芯兩個角色上，高難度的人物設定使得女星林萱瑜跟曾智希，當初需花費大把時間黏在一起活動練習。劇情裡的兩位發生了車禍，必須進行分割手術，由於狀況危急醫院只能二選一，她卻昏迷中聽到父母選擇拯救仁美，讓劇中性格本就敏感的她，做出後續的脫序行動。

曾智希在FB表示，劇組原定要給她的設定更加黑暗，她在貼文中表示，「大家都知道最一開始設定是姐妹倆愛上同一個男生！但我偷偷跟大家說其實還有一個設定就是仁芯原本會在分割手術後失去一條腿，所以仁芯後面才會黑化，但可能執行上有點困難，所以最後放棄這個設定。」

所幸，最終故事改成兩姐妹因分肝臟面臨生死關頭，兩人也順利生存了下來。此貼文一經發布，同時驚訝到2.6萬人點讚，留言寫下「天啊~斷腿設定。還好沒有，不然一定不好看了」、「截肢斷一條腿也對仁芯超不公平的，幸好兩人都是健康平安的」、「編劇也太狠了，現在想到爸爸簽了放棄同意書那一個畫面，還是覺得仁芯好可憐哦」