知名八點檔女星兵家綺，曾任空姐一職，後被挖角到電視台的戲劇圈，出演過多部台劇，演技大受好評，尤其以民視八點檔《愛》中「何曉莉」一角更是收穫許多關注，然而人紅是非多，過去的她曾被貼上「難搞」標籤，而她本人也出面發聲，表示會有這些不知來頭的負評，全是因為圈內某女星看她不滿而衝康她的。

兵家綺在演藝圈佔有一席之地 (圖/翻攝兵家綺臉書)

據報導，兵家綺在早期踏入演藝圈時工作相當忙碌，不僅要演戲，還要接秀場表演，當時因她希望工作能夠提早結束，讓她能更早返家照顧家人，因此詢問秀場工作人員，能否將她表演的順位提前，然而就因這段話遭到有心人利用，被誤傳為「兵家綺因沒被放在壓軸登場而相當不高興，所以演出結束後就直接離開！」

這段謠傳傳到她耳中，也讓她瞬間成為眾人眼中「難搞」的性格，而對於此事，兵家綺也坦言：「而且我被她衝康不是第一次，被捅很多次了！」如今多年過去，已經看遍了各種真實面，也可以坦然面對。

兵家綺家中有3個毛小孩要照顧 (圖/翻攝兵家綺臉書)

被問到情歸何處，年近50的她也說「到現在還是渴望愛情，只是自己家裡有5孩要照顧，除了3個毛小孩以外，還有爸爸跟媽媽，希望如果有對象的話，就要接受我的全部，娶我就要顧我全家，沒有人敢啊！」兵家綺人美心也美，不僅孝順父母，做公益也不落人後，成立愛心群組，集結防疫物資，將物資送往偏鄉醫療機構，讓許多網友看了都大讚：家綺根本好榜樣！