大S老公來了！具俊曄現身機場 買寰宇通關直奔防疫飯店

藝人大S（徐熙媛）昨（8）日對外宣布，與20多年前的舊愛「酷龍」具俊曄再婚，讓所有人都跌破眼鏡，就連媽媽都被蒙在鼓裡，直到宣布婚訊的前一天才收到通知，讓S媽氣炸與大S吵了一架。而如今，大S的新婚丈夫具俊曄已在今（9）日上午10點左右搭乘飛機來台，據傳在小S居中協調後，S媽也終於點頭答應與「新女婿」見面。

根據《三立新聞網》的報導，S媽得知大S婚訊時相當不滿，接受媒體採訪時也透露自己在事前完全不知道大S再婚，也根本不知道具俊曄要來台灣，怒罵大S「天生叛逆」，甚至走心表示「不再過問女兒婚姻，希望大S也不要再插手我的事情」，而當時記者詢問S媽是否與具俊曄見面時，她則語帶保留不願透露，似乎仍不能接受女兒「瞞婚」一事。

不過，有消息指出，S媽看到具俊曄一公開婚訊後就立刻飛來台灣的誠意，加上小S擔任和事佬的協調下，態度也逐漸軟化，內心也希望女兒還是能有個伴，因此具俊曄來台灣的這兩個月，S媽也做好準備與「新女婿」見面了解對方。但對於具俊曄打算將大S帶回韓國一事，卻得從長計議，因為大S的孩子年紀尚小也都還在念書，短時間內大S應該無法離開太久。

對此，記者也向大S及S媽詢問，母女倆則未接電話、也尚未回覆，小S被詢問到是否居中協調以及是否將與「新姊夫」見面，則以擁抱符號回覆相關訊息，沒有多談細節。