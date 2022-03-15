女星劉品言近期因在夯劇《華燈初上》飾演「花子」一角大受好評，人氣也因此不斷攀升。而去年開始也開通YouTube頻道的她，昨日突然更新影片，並公開超音波畫面宣布「重大決定」，讓不少人全嚇壞。

劉品言昨日晚間在個人IG上公開一張超音波照片，並PO文表示「30+的年紀，身邊有很多不一樣的故事，有些人是相對辛苦努力很多的，也有些人跟我一樣，單身，對於生命裡有沒有機會生養小孩，還沒有一定的答案」。

原來一直單身的她， 劉品言過去曾憑著電視劇《未來媽媽》以自然的演技揣摩劇中角色，因此入圍第56屆金鐘最佳女配角，而她也因為被戲裡扮演接受凍卵的女強人角色打動，讓她與媽媽討論後決定在33歲這年凍卵。

在公開的YouTube影片中，劉品言除了請媽媽幫她打排卵針外，還接力找來了好友郭出瑤、謝欣穎、宋芸樺等人幫忙打針，並拍下她們打針時的反應，而除了宋雲樺的態度冷靜外，劉品言的媽媽與謝欣穎則顯得有些緊張，輪到郭書瑤時更是一臉驚慌失措，頻頻問劉品言「到底為什麼要凍卵」，看到劉品言的肚子冒出血，她則驚魂未定的表示「它在流血」、「我真的頭好痛喔」。

經過醫生評估及建議，若將來想做試管嬰兒的話，需在取卵手術中取出10~15顆卵子，但她最後只取出了6顆健康的卵子，之後得再做一次手術取出其他卵子，不過劉品言仍樂觀表示「這種事情沒有什麼好抱怨的，要的話就來吧！做吧！」

而網友看到後也紛紛留言「真的太有勇氣了」、「好棒的決定跟分享，謝謝你的分享」、「好棒喔！支持你！感覺是大家的祝福下一起完成的事」、「女生真的好辛苦」、「好佩服你，你太棒了」。