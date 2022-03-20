從少女團體Sweety出道的劉品言，近期在《華燈初上》中演出遭強暴的酒店小姐「Hana」，她精采詮釋著悲慘，因為在鏡頭之外，她已找回了自在。

「蘇媽媽有來找我，給了我一筆錢，她說，換個環境重新開始，這樣對我也是比較好吧。」寧靜的小漁村，石砌的平房裡，在熱播懸疑台劇《華燈初上》中飾演李淑華（Hana）的劉品言穿著洗鬆的灰色Polo衫，長髮用塑膠鯊魚夾挽起，對比穿著俐落套裝，飾演蘿絲媽媽的林心如，眼底和語氣充滿自卑。

3度入圍金鐘，演活苦情酒店小姐

這個2002年從全台最年輕少女團體「Sweety」出道的女生，最近在《華燈初上》演活了一個隻身到都市工作、不幸被強暴的酒店小姐，受到欺凌又不願讓家人擔心，故作堅強的模樣，讓許多觀眾再度注意到劉品言的演技。

這不是出道20年的劉品言第一次在戲劇領域有亮眼表現，在此之前，她已3度入圍金鐘獎，成功轉型為實力派演員。

「導演到了拍攝中期，才發現Hana這角色跟我本人完全不像！」穿著合身運動服，臉上掛著燦爛笑容，採訪這天，劉品言跟《今周刊》約在私人健身房KLINE TPE，剛做完重訓的她，聲音爽朗、自信爆棚，找不到一點Hana的影子。

「她聰明到很清楚自己要什麼，很獨立又勇敢，想好了就全力以赴。」劉品言經紀人尹慧文這麼形容她，而這些特質，確實跟劇中柔弱、自卑的Hana完全不同。

「平常的我都太大鳴大放了，直到殺青後才知道原來Hana離我這麼遠。」回憶起拍攝過程，劉品言表示自己花了很多時間調整，才找到角色的樣貌。「那段時間，很多事情都變得憋屈。」她回憶。

儘管笑著說現實生活中的自己和Hana像是光譜兩端，一個霸氣外露，一個毫無自信，但其實，劉品言個性中有某個部分就跟劇中的Hana一樣，習慣報喜不報憂。

「我媽常說，等到我會把事情說出口，應該都是事過境遷了。」劉品言自承，因為有個生性天真爛漫的母親，養成她兵來將擋，水來土掩，凡事都自己解決的性格。「我媽媽是很有愛的人，但不一定能幫我處理危機，我相信Hana也是，在漁村的父母能幫她做什麼？」她剖析著角色心理，不諱言其中也有部分的自我投射。

14歲就拍MV、演過偶像劇，在最紅的時候放棄事業，遠赴法國巴黎攻讀時尚管理，回台後，劉品言自己開經紀公司當老闆，更陸續在幾部劇中嶄露頭角。

這些甜美果實的背後，靠的是劉品言出道20年來不斷嘗試、碰撞所累積的養分。一開始是抱著好玩的心態踏入演藝圈，劉品言認為自己確實很幸運，碰巧遇上台灣偶像劇最風光的年代。

「我從沒想過藝人會成為我的職業，出道後就像是被推著走一般，但在不斷達成這些別人設定的目標後，我開始徬徨，不清楚自己到底想要什麼。」她說。

赴巴黎學時尚 重新認識自己，開公司就為了接喜歡的戲

於是，2007年，在事業最顛峰的時候，她決定暫停演藝工作，遠赴法國留學。為了給自己新的刺激，她選讀了從未接觸過的時尚管理。

「結果念了時尚後，我反而認清自己喜歡演戲。」原來，卸下明星光環，隻身前往法國讀書的劉品言也和一般人一樣，因為種族、語言吃了不少苦頭。