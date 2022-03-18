Netflix懸疑影集《華燈初上》自去年11月上線後，讓全台灣觀眾化身為偵探，想透過劇中的蛛絲馬跡找出殺害蘇媽媽（楊謹華飾演）的凶手，眾演員出席活動時也總是被追問「凶手到底是誰」，就連製作人林心如都自嘲：「再不播，我就沒有朋友了！」至於凶手的身分，林心如也疑似在日前的媒體茶會說漏嘴，當時她吐槽楊祐寧一直抓不到凶手，「都住樓下了還抓不到」，讓懸疑人範圍縮小至林心如、劉品言和劉敬3人。

《華燈初上》第3部在今（18日）下午3點上線，讓全台再次陷入一陣瘋狂，有不少人擔心會被暴雷，直呼「不敢滑手機」製作人兼女主角的林心如也因此特地在社群上用黑底紅字大大地寫下「點開網路請謹慎，以防暴雷」，楊謹華也留言呼籲「手機請轉飛航模式」。

面對網路上的大規模暴雷，製作人林心如笑說，「非常謝謝大家對《華燈》的熱愛、厚愛」，表示希望能留一點空間給未追劇的戲迷們一個追劇的樂趣。楊謹華也對已經追完劇的觀眾喊話，「謝謝已經神速看完的劇迷，是真愛吧！搶先看結局的劇迷幫我們忍一忍好嗎～～～再給其他觀眾一點點時間！謝謝大家喜歡，有越多人自己追劇追到真相，那驚喜就會更多，互相再討論也會更有意思～拜託～」楊謹華更透露身邊好友安慰她說：「蘇媽媽真的瞑目了，大家都在幫她抓兇手。」劉品言則是被下了「禁言令」，她透過經紀人表示，「我們有統一被交代不能聊，要三周後才能曝光。」