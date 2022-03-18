女星舒淇演技精湛，以電影《最好的時光》勇奪金馬影后殊榮，超高人氣更是紅遍兩岸三地，常在社群分享生活日常得的她，近來曬出和好友林熙蕾、楊謹華聚會的照片，三位女神難得合體雖引發關注，但網友更在意的是《華燈初上》殺害蘇媽媽的兇手究竟是誰。

舒淇在instagram曬出和好姐妹林熙蕾、楊謹華聚會的照片，只見她刻意用出櫻花特效，營造出賞櫻的場景，三人還對著鏡頭擺出各種俏皮動作，難得展現私下活潑的一面，接著寫道：「一年多了，終於相聚，吃吃喝喝聊聊，今日之後又各奔西東，願大家永遠，健健康康，平平安安，努努力力， 開開心心，人不在一起沒關係，最重要的是心相近」，短短一句話道盡姐妹情深的好情誼。

三位女神難得合體自然引起關注，網友也紛紛留言：「只要心在一起，距離就不是問題，祝你們開心」、「友誼萬歲」、「美女都是跟美女交朋友」、「舒淇真的非常凍齡，幾乎都沒有變」、「三個我都愛的大美女」、「你還是這麼萌」，就連林心如都親自留言：「 miss you love you 」，舒淇也回覆：「 妳跟她也才分開一個月就這麼想念囉」。

不過多數網友看見楊謹華，反倒將重點都放在今天上映的《華燈初上》第三季劇情，紛紛留言：「不知道女神會不會問是誰殺了蘇媽媽」、「有沒有問蘇媽媽是誰殺了她」、「我想知道凶手是誰」、「居然蘇慶怡也在其中」、「蘇媽媽太過分了！！吃了防腐劑嗎」。