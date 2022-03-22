《華燈初上》第三季上線，讓兇手身分終於揭曉，不過楊謹華飾演的蘇媽媽，在劇中形象大反轉，讓不少網友留言怒嗆：「蘇媽媽的角色很討厭」，也釣出她親回6個笑哭的貼圖，昨（21日）晚她也在臉書發回文表示：「謝謝大家看得很走心」。

楊謹華飾演的蘇媽媽，由於在劇中形象大反轉，讓網友痛批羅雨儂把她的孩子當成親生在養，甚至提供住處，這恩情就足以記一輩子，而且明知道跟江翰交往會讓羅雨儂不開心，一開始就不應該開始這段感情，怒斥她不重情、不懂得感恩、只懂怨，這也釣出楊謹華親自回覆：「蘇媽媽就是現實生活中有的人物，這就是蘇扭曲的性格，剛開始的我也不能接受，但慢慢了解蘇之後我就同理了。謝謝你的喜歡」，隨後林心如也強調「謹華演的很好」。

稍晚，楊謹華發文再度回應此事，只見她貼出在劇中的劇照，接著表示：「所有罵蘇慶儀的聲音，我都聽到也收到了，謝謝大家看得很走心，但是該祝福的還是要祝福，祝大家在這累累的星期一就寢時會有好夢喔」，心情似乎完全不受到影響。

對此，網友也紛紛留言：「不會啦⋯⋯那是戲不是真的你，有人罵才代表成功」、「能夠走心，代表你把蘇媽媽角色詮釋的非常好，才會深得人心」、「其實蘇媽媽是個悲劇！你演的真的很棒」、「可以理解蘇慶儀的心理是因為母親和繼父造成的。妳詮釋的很棒」。