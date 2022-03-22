果陀劇團創辦人梁志民，上周六證實資深喜劇演員顧寶明死訊，讓他哀痛發文:「我們慟失了一位在舞台上全心投入、精彩傑出的演員」，未料才事隔數日，另一位摯友也就是醒吾流行藝術學院舒宗浩院長，也因心肌梗塞辭世，享年59歲，讓連送走2明好友的他難以接受，悲痛表示:「心，還能再怎麼痛？」

醒吾流行藝術學院舒宗浩院長昨（21日）心肌梗塞辭世，這讓上周才送走顧寶明的梁志民難以接受，並悲痛表示:「心，還能再怎麼痛」，接著回憶起到昔日醒吾演講時，曾在他的辦公室看到牆面擺滿在果陀演出時的劇照，但獨缺第一齣參與的《火車起站》劇照，便立刻請辦公室同仁找出原始檔案，洗出來重新裱框，還專程跑趟林口送去給他。

梁志民表示有舒宗浩在的地方，絕對少不了笑聲，如今回想起32年相處時光點點滴滴，沒想到就這樣一走了之了，但唯一慶幸的是應該沒有受什麼苦，走得瀟灑自在，不過三天慟失兩位摯友，讓他心痛如絞，接著道出內心話:「浩哥、寶哥，天堂路上你們兩位喜劇大師結伴同行，也好一路說說笑笑吧」。

在生前與孫鵬有著極好交情的舒宗浩，在孫安佐非法持有彈藥遭關押刑滿獲釋返台後，曾安排「隨班附讀」崇右影藝科技大學演藝事業學系，讓他再次展開新的人生，不至於徬徨無助，甚至給予為救子心力交瘁的狄鶯和孫鵬適時安慰，如今卻突然辭世，讓人不勝唏噓。