「女人氣話學問大，男人千萬要聽懂！」《一袋女王》日前邀請孫鵬、哈孝遠、李懿及宋哥上節目討論男生如果沒聽懂女生生氣時的情緒話，小心吃不完兜著走。孫鵬透露曾經帶當兵的同梯好友徹夜狂歡，整整玩了快24小時才返家，一進家門卻發現狄鶯行李箱不見蹤影，驚覺完了，還好狄鶯6天後就回到家，孫鵬乖乖的幫老婆付了15萬的花費，才一切恢復正常。

孫鵬指出在跟狄鶯結婚三、四年時，當兵的同梯好友從台灣四面八方聚集到台北開同學會，他想說機會難得一定要到，而且同梯們計畫上來玩個兩天一夜，肯定是不醉不歸。於是孫鵬跟狄鶯報備後，下午就出門集合，大家本來說要先喝茶，結果馬上就有人拿出酒來。一行人先喝酒，再去吃晚餐，吃完飯後孫鵬就帶著大家到林森北路的酒吧繼續喝，喝到快11點時，孫鵬打電話給狄鶯說「今天大家太開心了」，電話那頭的狄鶯也接話表示知道孫鵬退伍那麼久，第一次有這麼盛大的聚會，要孫鵬「放心玩、開心就好」，完全沒交代自己行蹤的孫鵬把電話掛了之後，就帶著大家去吃麻辣鍋當宵夜，吃完凌晨2點接著去唱KTV，一路唱到早上快6點，已經有人提議說該回飯店了，沒想到孫鵬霸氣的說這次聚會只有開始沒有結束，就提議回他們的飯店繼續喝，繼續喝到下午1點，喝到所有人都累了，孫鵬才離開。

要回家前，孫鵬還特地去買了燒餅油條要給狄鶯吃，進家門的孫鵬為了避免顯露出自己喝了一整天酒的疲累，強打精神大聲吆喝說自己回來了，沒想到家裡竟然空曠到讓孫鵬聽到自己的回音，一進房間發現狄鶯放在衣櫃裡的行李箱不見，他趕緊打電話給狄鶯，卻發現電話已經關機，這下讓他心想完了。

6天後狄鶯終於回家，孫鵬知道追問的話一定會讓她更火大，就假裝什麼事都沒有發生，但他還是很誠懇的向狄鶯道歉，沒想到狄鶯只淡淡回說「沒事」，其他什麼話都不說，很有自知之明的孫鵬改問「這次花了多少錢」，還是什麼話都不講的狄鶯，一直到晚上才回說總共花了15萬，孫鵬一聽就趕快領了15萬放在床頭櫃。隔了兩天，一切就恢復正常，孫鵬表示「那次同學會真的很爽，花這15萬真的太值得了。」