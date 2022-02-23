中央氣象局統計出台北今年1月1日到2月21日僅有6天沒下雨，台北又濕又冷的天氣讓許多人悶壞了，一名北漂男哀嚎，他已經不知道幾百年沒看到陽光，「台北人怎麼受得了這爛到不行的天氣？」貼文引起北部人熱議，有人說已習慣這樣的天氣型態了，也有說人這樣才不會缺水。

一名男網友在PTT上發文表示，身為北漂人，真的好討厭台北的冬天，他已經許久沒見到陽光了，天氣不是陰天就是雨天，又濕又冷做什麼事都不方便，像是衣服都曬不乾，不僅如此心情也大受影響，「台北市住久了覺得沒憂鬱症都搞到有憂鬱症了」。

原PO說，台北不只冬天難熬，就算是夏天也不好過，熱到不行的氣溫導致室外站著就可以流汗，讓他相當疑惑「台北人怎麼受得了這爛到不行的天氣？」。

貼文一出不少台北人氣得反擊，「你可以回南部」、「所以台北不缺水啊，羨慕嗎」、「至少不會缺水還要別人共體時艱」，不過也有不少人無奈表示已經習慣這樣的天氣了，「因為從小到大習慣了」、「天龍人都有烘衣機、除濕機」、「這樣才叫冬天」、「因為台北大部分開車、搭捷運，很多室內空間不會淋雨」。

中央氣象局昨(22日)發佈2022年各縣市降雨一覽表。(圖／中央氣象局)

根據中央氣象局昨(22日)公布的降雨統計，2022年全台降雨天數最多的五個縣市依序為：基隆、宜蘭、台北、新屋、蘇澳；基隆從今年開始到現在只有1天沒有下雨；宜蘭只有5天；台北、新屋和蘇澳也只有6天。