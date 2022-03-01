基隆市超過三分之一跨黨派市議員提案，修正《基隆市公民投票自治條例》，將投票年齡下修至18歲、廢除公投審議委員會等，讓政治參與更年輕化、擴大化，落實直接民權。

基隆市議會程序委員會排定下周舉行臨時會議程草案，除市政府報告事項與考察外，另有92個提案進入審查，其中一案由11名跨黨派市議員提出，包括，無黨籍王醒之、張耿輝；國民黨籍江鑒育、宋瑋莉、呂美玲、俞參發、張淵翔、莊榮欽；親民黨籍莊錦田、楊秀玉；時代力量陳薇仲，盼修正《基隆市公民投票自治條例》。

11位議員共同指出，《公民投票法》早在2017年底由立法院通過，除了針對公民投票年齡下修至18歲、民眾連署時，不需要附上身分證影本、廢除公投審議委員會等，更大幅度降低公投提案門檻與成案連署門檻，但本市《基隆市公民投票自治條例》自2014年發布後，皆未跟進。

王醒之表示，現行條文的提案、連署、通過門檻、投票年齡未下修，此外，提案書仍須檢附身分證影本、仍設有審議委員會等，恐侵害直接民權行使問題，要求修法彰顯憲法賦予公民對創制、複決精神，落實直接民權。

張淵翔提及，基隆市議會難得在議事運作中主動提出修法草案，若能於此會期通過，邀請更多市民共同投入公共事務，未來除了讓政治參與更年輕化、擴大化，也能「還權於民」，讓基隆地方政治朝向2.0轉捩點。