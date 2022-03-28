林右昌居隔3天變10天 陳時中：按科學辦事

基隆市長林右昌曾無罩接觸確診者，但一開始卻只需自我隔離三天，讓指揮中心挨批因人設事。衛福部長陳時中今天表示，絕對沒有因人設事，防疫期間一切按照科學辦事，一開始給林右昌居隔十天，已是稍微緊的。

陳時中表示，外界對基隆市長林右昌的批評都是不公平，「防疫期間要按科學做事，一開始給他居隔三天已是稍微的緊，那時候沒有證據，加上與我們的親密接觸者條件並不合，後來是因有較多人確診的場域，但因先後順序到現在都無法分清，所以他才要求要來居隔十天，而我們也同意，沒有所謂因人設事。」