搶五倍券倒數商機，台北萬豪酒店推出「Double5000」住房專案，即日起至4月30日止，使用一張任一面額之實體五倍券，或台北熊好住宿券，或國旅券付費，即能以每晚5000元（已含稅及服務費，等於原價之四七折）入住高樓層天際景觀客房（一大床，保證台北101景觀），週六及指定日期4月3、4日）加價800元。每晚額外贈送Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數5000點，再享免費早餐兩客。

「Double5000」住房專案專案入住期間，可以免費使用台北萬豪健身房、桑拿設備及高空戶外游泳池（設施開放狀況或隨政府防疫規範調整），享客房內免費WIFI，每房每晚享一台免費停車位。此專案可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分，不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家房型免費升等機制。取消政策為入住前一天可免費取消，如超過取消期限須支付第一晚房費。此專案不適用於團體訂房。最多限定連住三晚（入住兩晚以上，僅須使用一張券）。Marriott Bonvoy萬豪旅享家同一帳號，如連續入住，不論該次入住過程中的check in及check out次數，至多贈送15000點萬豪旅享家額外點數。本專案不得與其他優惠併用

Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數可於全球超過7500家（台灣21家）萬豪國際旗下酒店累積、享兌換免費住房等會員專屬禮遇。