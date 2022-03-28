新加坡冬海集團（Sea Limited）28日宣布，讓旗下進軍印度市場幾個月的電子商務平台蝦皮（Shopee）撤出印度，理由是「全球市場不明朗」。這是蝦皮數周前表示撤出法國後，另一個重大的撤出決定。

受此利空衝擊，冬海ADR在28日美股盤前大跌逾6％報約109美元。

冬海旗下遊戲開發商Garena發行電玩「我要活下去」（Free Fire）火爆全球，卻在印度踢到鐵板，被印度政府2月14日以國家安全為由，列入禁止54款來自中國app與電玩的名單之中，當天冬海ADR價格大跌，市值蒸發160億美元。

蝦皮表示將支援印度賣家、買家和其當地團隊，儘可能讓交易順利進行，但強調其支援僅限於印度零售市場而非電玩。

冬海去年底市值高達2,000億美元，主要是新冠疫情因素刺激網購與數位娛樂等需求帶動。目前市值大減至約650億美元。

由於去年發展順利而積極拓展國際市場，除了擴大歐洲版圖外，10月在印度成立子公司蝦皮印度（Shopee India）招募賣家和推出網購平台來開拓當地市場。目前印度電子商務市場快速發展，由亞馬遜與沃爾瑪旗下Flipkart等主導。

電子商務業者在印度面臨主管機關愈來愈嚴厲監管，設下諸多限制來保護本土經營實體店面小商戶。因為小商戶指控海外電商規避政府監管，大打折扣搶生意讓他們難以生存。

雖然蝦皮要撤出印度，但28日其網站仍推出大減價優惠吸引顧客，領英（LinkedIn）帳號也列出幾個印度職缺的求才啟事。

知情者透露冬海正遊說印度主管機關解除「我要活下去」禁令。