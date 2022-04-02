《財訊》報導指出，全球疫情肆虐兩年多，歐美國家現在已採取「與病毒共存」政策，恢復正常生活；態度較謹慎的亞洲國家、澳洲與紐西蘭也開放邊境，新加坡政府宣布四月起全面解封、完整施打疫苗者入境不須隔離，日本也逐步開放國門。

解封前 先釐清三個問題

反觀台灣，目前仍採取嚴格管制措施，地方首長更不敢鬆懈，只要發生本土案例，一定立刻召開記者會、嚴格執行疫調。對於產業界紛紛提出國境解封的要求，疫情指揮中心仍相當謹慎，沒有提出解封的具體時程。

流行疾病學專家、中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，重點在於「台灣如何面對新冠疫情的最後一哩路？」開放國門後，病毒一定會進來，要如何讓台灣人以平常心看待，每天可能有大量確診數字的場景。

接受《財訊》採訪時，何美鄉指出，談論是否開放國門前，要先釐清幾個問題：一、Omicron會不會是最後一個新冠病毒？二、有沒有更好的防疫工具？三、下一個病毒會不會有更輕的致病性？釐清這三個問題後，再來討論「台灣可以一直關閉國門嗎？」

去年一月，科學雜誌《自然》詢問全球一百多位免疫學家、病毒學家及衛生專家，新冠病毒能否根除？近九成受訪者的答案是，「不能」。

何美鄉進一步表示，事實上，Omicron已經演變出BA.1、BA.1.1、BA.2、BA.3等變異株，其中BA.2已有持續傳播且取代BA.1的可能；RNA病毒突變的位置是隨機的，選殖適化（adaptation）卻有一定的方向，趨動病毒適化的兩個主力是傳播速度和免疫逃避（病毒持續突變，躲過人體內已建立的免疫抗體的攻擊）。而至今所有的變異株，包括Alpha、Beta、Delta 等，主要都是以快速傳播的優勢，逐一取代前者。

不過，《財訊》報導指出，全球歷經兩年新冠病毒傳播，加上疫苗接種普及，所造就的群體免疫，已足夠構成下一波變異病毒更趨向免疫逃避的可能；以此類推，世界上永遠都有新冠病毒在傳播，而且下一株不是傳播更快，就是更具免疫逃避（導致現有疫苗的效力更低）。

「台灣可以一直關閉國門嗎？」何美鄉表示，答案很明顯是不可能，有些人想再等看看有沒有一株病毒的毒性更低，「這是基於一個廣傳的迷思：病毒演變總是趨向更低的毒性。」她並強調，病毒的毒性絕對不是演變選殖的因素，下一株病毒會更毒或更弱，都無法預測。