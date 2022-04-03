國際油價近周回檔10％，布蘭特油期價格於上周五（4/1）明顯下跌至104.35美元/桶，外資交易商分析，起因於兩項因素：一、上海宣佈進行封控抗疫措施，引發投資人對於全球最大原油進口國中國未來需求放緩的擔憂；二、美國計畫在未來半年內釋出1.8億桶原油，同樣衝擊油價。

俄烏戰事於3月全面升級，地緣政治緊張導致這段期間的國際油價，布蘭特油期價格最高衝到128.83美元/桶（3月8日）、最低98美元/桶（3/16），瑞銀投資銀行全球研究部指出，戰火影響油價是帶來「價格高波動性」，不是長期高油價，瑞銀內部也曾模擬過，如果俄羅斯產量大幅減少至每天400萬桶以下，可能會導致油價突破150美元/桶，反映了戰事對油價走勢的嚴重干擾。

據此，瑞銀投資銀行全球研究部上調油價預測，將今（2022）、明（2023）年的布蘭特油價預測，從每桶81、80美元上調至95、85美元，即便如此仍然符合國際投行圈的一致看法：油價難以站穩在百美元以上，尤其俄烏衝突緩和、俄羅斯盧布回到市場，俄國原油產量下降有限，油價或能比預期更快地回歸至80～90美元/桶的區間內。

高盛、渣打的觀點和市場有些不同，高盛近日將下半年布蘭特油價預估，由每桶135美元下調至125美元，但將2023年預估由110美元上調至115美元。渣打銀行則預估上半年原油均價將維持在每桶120美元。

富蘭克林證券投顧表示，油價走勢高度震盪，評估地緣政治風險降溫前油價上行壓力仍緊繃，反之若俄烏情勢改善將對油價帶來短期回檔壓力，需注意的是，即便俄烏達成停火協議但、西方國家對俄制裁可能持續，全球原油供應仍有缺口，是為油價下檔支撐，因此評估下檔空間相對有限。