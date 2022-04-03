全球晶片荒持續影響汽車生產，進而打擊汽車銷售，根據汽車情報網站Edmunds.com數據，美國第一季新車銷售年減12％。

第一季通用汽車（GM）在美國的汽車銷售年減20％，豐田萎縮15％，Stellantis下滑14％，而日產銳減將近30％，本田下降23％，現代僅減少4％。福特與特斯拉尚未公布第一季銷售數據。

就各別汽車廠來看，豐田第一季汽車銷量達 514,592輛，超越通用的512,846輛，持續位居美國汽車銷售冠軍。豐田2021年在美國市場的汽車銷量首度超越通用，坐上美國汽車銷售龍頭寶座。

多家汽車業者將首季汽車銷售萎縮歸咎於晶片短缺，讓汽車廠難以加速生產，滿足市場強勁的需求。2021年全球陷入晶片荒，車用晶片供不應求持續打擊汽車產業，不過許多專家預期半導體短缺可望在下半年緩和。

通用首席經濟學家巴克伯格（Elaine Buckberg）表示，雖然通膨和燃料價格躥揚構成銷售逆風，但供應鏈狀況好轉將能帶動汽車銷售上升。

研究機構J.D. Power數據分析部門總裁金恩（Thomas King）表示，3月向來是汽車銷售旺季，但全部汽車廠在美國的庫存量只有90萬輛，打擊3月銷售據成績。不過由於消費者需求強勁，加上現階段購車折扣少，首季的平均售價攀升至44,129美元紀錄。

目前汽車在美國市場十分搶手，一進入經銷商處很快就能出售。根據Edmunds.com統計，3月汽油車送交經銷商平均僅20天便賣出，相較於一年前同期的62天。電動車需求也非常強勁，平均只停留21天，相較於一年前的63天。而油電混合車平均15天就能賣出，反觀一年前則需48天。

儘管如此，Edmunds.com分析師考德威爾（Jessica Caldwell）表示，除了晶片不足之外，俄烏戰爭可能讓汽車廠面臨新的零件短缺挑戰。晶片與零件缺貨逆風意味著，年底前汽車庫存可能持續位在低檔。