「印度神童」阿南德日前曾預言3月至4月間將發生大災難，點出3月16日、4月4日及4月13日是關鍵日，果真在3月16日晚間日本福島外海就發生規模7.4強震，阿南德並於3月底影片中預言全球可能會再爆發7大災難，包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂等。對此，資深媒體人丁學偉在節目驚呼「最新的預言很驚悚」。

資深媒體人丁學偉27日在《東森財經新聞》談話節目「57新聞王」指出，其實阿南德從前幾年開始，在預測新冠肺炎的過程中，就有一定的準確度，他現在最新的預言又很驚悚。

丁學偉指出，印度神童預言4月4日火星和土星合相中，他分析，因為火星距離地球很近，土星又是九大行星裡面第二大行星，所以這個合相力量就會很大，而印度神童過去除了預言疫情，還有談地緣政治問題，之前才預言今年2022年會出現地緣政治衝突，還提醒要注意天災、地震，結果今年就爆發俄烏戰爭，日本福島大地震、台灣花東6.6強震。

丁學偉續指，印度神童現在又預言4月4日，不只要注意天災跟疫情，經濟也可能出現問題，因為那天可能會出現石油上漲、通貨膨脹，甚至是財富重新分配，不過，丁學偉也強調，相關預言大家參考就好。