俄烏武裝衝突持續延燒，印度節目主持人阿納布7日和烏克蘭總統澤倫斯基視訊訪談，一起大罵西方國家的制裁只是半調子，假裝支持烏克蘭。軍事專家施孝瑋和前立委郭正亮均認為，現在要用制裁手段讓俄羅斯趴在地上，已經不可能了。

《新聞大白話》主持人李作珩今（8）日在中場休息時間詢問，烏克蘭總統澤倫斯基到底要甚麼？施孝瑋指出，可能是要俄羅斯無條件投降、把普丁交出來！郭正亮聽到後，不禁拍桌大笑補充說，是要俄羅斯撤軍，普丁鞠躬道歉！

對於西方國家對俄羅斯的制裁，印度節目主持人阿納布7日與烏克蘭總統澤倫斯基視訊訪談，阿納布質疑，制裁有用嗎？半吊子制裁還不如別制裁！更披露歐洲還在跟俄羅斯買油，還在討論要不要禁俄羅斯煤炭，這種制裁真的有用嗎？乾脆不要制裁了！

澤倫斯基認為，如果拿起槍，就開槍，否則別拿起槍做樣子嚇人。他非常感謝制裁俄羅斯的國家，現在既然手中有了制裁的武器，那就使用吧！不要假裝支持烏克蘭，卻不願失去對俄羅斯經濟依賴關係，那只是半調子制裁，完全沒用。

軍事專家施孝瑋解讀，前蘇聯對外的關係並不深，美國可以用經濟戰、軍備競賽輕易拖垮前蘇聯。但現在俄羅斯出售石化燃料、工業原料、糧食，和世界的連結愈來愈深，對俄羅斯的依賴要剪斷還沒那麼容易。在被子裡冷得發抖的時候，還真的不在乎天然氣哪裡來的。未來國際衝突，經濟制裁已經沒辦法像前蘇聯時代，讓前蘇聯趴在地上爬不起來。

郭正亮分析，俄羅斯手上都是能源和糧食，制裁要讓俄羅斯趴在地上，是不可能的！因為俄羅斯不會餓死也不會凍死，工業也不會停擺。澤倫斯基自己也不知要怎辦，全世界都被他罵光了，還去罵聯合國！更何況俄羅斯天然氣管線經過烏克蘭，烏克蘭還是繼續向俄羅斯收過路費10億美元，也沒有關閉管線。

郭正亮直言，現在和談也破局了，歐美也不像要提供重武器，突圍機會也不大，難道要一直拖著、耗著，戰場都在烏克蘭，人民生命財產一直流失！澤倫斯基自己要想怎處理這場戰爭。