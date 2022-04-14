聲援烏克蘭 台北書展將有專區 11:242022/04/14 中時 李欣恬 、 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李永得表示，目前正在洽談相關事宜，希望屆時在書展現場，能有烏克蘭專區。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期在立委質詢的推動下，文化部開始發起一連串的聲援烏克蘭的文化活動，包括本周末將登場的為烏克蘭祈福音樂會、開放流亡烏克蘭藝術家申請來台等，今日文化部長李永得再透露，預計台北書展還會有烏克蘭專區。 李永得表示，目前正在洽談相關事宜，希望屆時在書展現場，能有烏克蘭專區。 從城市景觀汲取靈感 Aesop店裝展現獨具特色 躲過戰火的烏國前總理 #烏克蘭 #專區 #台北 #聲援 #書展 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登撂重話 批普丁種族滅絕 04:102022/04/14 國際大事 捐贈烏克蘭物資運費驚人 吳釗燮：價值可能高於物資 10:122022/04/14 政治 社評／挑釁兩岸和平格局 所為何來 04:102022/04/14 焦點新聞 大陸首季對台貿易逆差 擴至419億美元 04:102022/04/14 焦點新聞 台北車站20多歲女「不明原因墜軌」 乘客全程目擊嚇傻 08:042022/04/14 社會 桃園航空城優先產專區4／22公告土地標售 09:392022/04/14 區域情報-桃園 桃園航空城優先產專區9基地52公頃 22日上網標售 12:122022/04/13 寶島 普丁與拜登將決戰烏東 吳子嘉：這件事最怪異 07:472022/04/14 政治 郭正亮大膽預測俄烏戰爭結局 一句話讓節目氣氛瞬間凍結 08:352022/04/13 政治 烏情資：俄動用核武兩劇本曝光 俄高層恐已拍板定案 05:452022/04/14 國際 俄烏戰爭若拖過「這天」 大咖忍不住警告：台灣會很慘 08:512022/04/14 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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