近期在立委質詢的推動下，文化部開始發起一連串的聲援烏克蘭的文化活動，包括本周末將登場的為烏克蘭祈福音樂會、開放流亡烏克蘭藝術家申請來台等，今日文化部長李永得再透露，預計台北書展還會有烏克蘭專區。

李永得表示，目前正在洽談相關事宜，希望屆時在書展現場，能有烏克蘭專區。