228連續假期最後一天，天氣晴朗穩定，不過「初春的善變」可沒打算就此收手。明起進入三月首周，也是中央氣象局定義春季的日子，兩波冷空氣接力南下，迎風面北部、東部天氣變化迅速，每隔一兩天就有明顯轉變，涼暖起伏，提醒民眾留意。

連假結束後，3月1日（周二）仍有一波短暫空檔，各地高溫逾25度，北部上看27度；2日（周三）起「北東偶雨稍轉涼」，氣溫略降，北部及東部高溫為23度。

到了3月4日（周五）又回暖，水氣也跟著減少，僅山區有零星降雨。但好天氣就這麼一天，周末再轉濕冷，北部低溫一口氣掉到14度，氣象局以「乍暖還寒」形容，可見詭譎多變的春天，永遠猜不透。

氣象局提醒，本周天氣變化快，北部、東部涼暖起伏，中南部則是日夜溫差大。沒有下雨的空檔，易有霧或低雲，民眾在交通上應特別注意行車安全。家中若有老人或幼童，也應注意氣溫落差帶來的影響。