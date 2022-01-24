本周末將進入9天年假，農曆年前最後一周，許多人要打掃、買菜、送禮，不過天公不太作美，空檔時間有限。今、明兩天受東北風影響，中部以北有雨；28日起南海低壓水氣移入，降雨範圍擴大，「不排除有劇烈變化」，要等到除夕當天，天氣才會轉為乾冷。

今晨平地低溫普遍回升至15度以上，白天氣溫再升，除了北部僅19度，中南部及東部都有23至26度，日夜溫差也沒有前幾天那麼明顯。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，本周兩波系統先後報到，天氣相當不穩定。

吳德榮指出，今、明兩天微弱東北風影響，中部以北、東半部有短暫雨；特別注意西半部易有霧。冷空氣偏弱，今各地氣溫：北部15至19度、中部16至23度、南部17至26度、東部16至25度。

（中央氣象局提供）

唯一空檔出現在周三、四（26、27日）這兩天，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，僅東部有短暫雨機率，想大掃除、洗床單的民眾，不妨利用這兩天有陽光的日子，因為再來又要下雨了。

根據歐洲模式模擬，周五（28日）起南海低壓水氣輸入，降雨範圍由南往北擴大，周六（29日）又有鋒面挾水氣通過，全台有雨。30日小年夜當天強冷空氣南下，愈晚愈冷，氣溫驟降。

吳德榮指出，目前看來除夕清晨冷空氣強大，本島平地最低溫下探10度。初一乾冷空氣盤據，各地晴朗穩定，不過因夜間有「輻射冷卻」，預估初一清晨將創這波冷空氣的最低溫；初二鋒面影響，天氣再轉變。